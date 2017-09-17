وكيل البرلمان: السيسي جعل مصر تحتل مكانة دولية وإقليمية مرموقة

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أكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرابعة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 72، مشيرًا إلى أن العالم كله يعطي أكبر اهتمام لرؤية مصر والرئيس السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار الشريف، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، إلى أن الرئيس السيسي نجح بكل كفاءة واقتدار أن يجعل مصر تحتل المكانة الدولية والإقليمية المرموقة، بعد أن أصبح لها دور رائد ومحوري على مختلف الأصعدة السياسية الإقليمية والعربية والإسلامية والإفريقية والدولية.

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وأوضح وكيل أول مجلس النواب أن السياسة الخارجية لمصر أصبحت متنوعة مع جميع قارات ودول العالم، خاصة أن العالم كله منبهر بشخصية الرئيس السيسي الذي يحظى باحترام وتقدير كبيرين من مختلف رؤساء وقادة وشعوب العالم، مشيدًا بحرص مصر والرئيس السيسي على المشاركات المستمرة المتتالية في اجتماعات وفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما جعل كلمة مصر ورؤيتها مسموعة داخل هذه المنظمة الأممية.

وتوقع أن تحقق مشاركة مصر في اجتماعات الأمم المتحدة جميع أهدافها السياسية لصالح مصر وشعبها، خاصة أن الرئيس السيسي دائمًا يشارك في مثل هذه الاجتماعات باسم مصر وشعبها العظيم.