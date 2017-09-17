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تشكيل شيلسي وأرسنال في قمة «البريميرليج»

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تشكيل شيلسي وأرسنال في قمة «البريميرليج» تشكيل شيلسي وأرسنال في قمة «البريميرليج»

التحرير

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أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، عن تشكيلة فريقه التي ستواجه أرسنال في «ديربي لندن»، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت تشكيلة البلوز على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ازبيلكوتان لويزن كاهيل.

خط الوسط: موسيس، كانتي، فابريجاس، ألونسو.

خط الهجوم: ويليان، موراتا، بيدرو.

كما أعلن أرسين فينجر عن تشكيلة أرسنال والتي جاءت على النحو التالي:

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حراسة المرمى: تشيك.

خط الدفاع: مونريال، كوسيلني، موستافي.

خط الوسط: كولاسيناك، تشاكا، رامسي، بيليرين.

خط الهجوم: أيوبي، لاكازيت، ويلبيك.

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التحرير

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