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باري يُعادل رقم جيجز كأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ «البريميرليج» (تقرير)

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باري يُعادل رقم جيجز كأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ «البريميرليج» (تقرير) باري يُعادل رقم جيجز كأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ «البريميرليج» (تقرير)

التحرير

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تمكن الإنجليزي جاريث باري، لاعب وسط وست بروميتش ألبيون، من مُعادلة رقم أسطورة مانشستر يونايتد ريان جيجز، كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد مباراة صاحب الـ36 أمس أمام وست هام يونايتد التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين هي المُباراة رقم 632 في مسيرة اللاعب مع الأندية طوال 21 موسمًا بالدوري الإنجليزي.

وقال الدولي السابق في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عقب اللقاء: «أشعر بالفخر الشديد، إنه رقم استثنائي، وأنا محظوظ لخوضي مباريات كثيرة دون إصابات».

وواصل: «لن ألتفت لما حققته من إنجازات حتى يأتي اليوم الذي سأعتزل فيه، عندما أشعر بأنني غير قادر على مجاراة زملائي في الملعب أو أشعر بالملل، ستكون هي اللحظة المناسبة لترك الملعب ولكنها لم تحن بعد».

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وجاءت مباريات اللاعب الذي يلعب بجوار الدولي المصري أحمد حجازي كالتالي..

365 مباراة مع أستون فيلا.. و132 مباراة مع مانشستر سيتي.. و131 مباراة مع إيفرتون.. و4 مباريات مع فريقه الجديد وست بروميتش.

وسيتمكن باري حالة خوضه لقاء فريقه القادم أمام أرسنال في الجولة السادسة من المسابقة، من الانفراد بالرقم القياسي وتخطى أسطورة مانشستر.

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التحرير

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