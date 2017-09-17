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بيليرين وهازارد.. من يحسم ديربي لندن؟

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بيليرين وهازارد.. من يحسم ديربي لندن؟ بيليرين وهازارد.. من يحسم ديربي لندن؟

التحرير

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يصطدم أرسنال اليوم بنظيره تشيلسي في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي على ملعب ستافمورد بريدج، حيث تبرز خلال تلك المباراة المواجهة الثنائية بين هيكتور بيليرين وإيدين هازارد.

وخاض هازارد أول 13 دقيقة له هذا الموسم في مباراة ليستر سيتي الماضية بعد تعافيه من الإصابة، ومن المنتظر أن يشارك أساسيًا للمرة الأولى هذا الموسم في مواجهة أرسنال، بعدما كانت آخر مشاركة بصورة أساسية له في مسابقة محلية أمام المدفعجية أيضًا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.

وتواجه هازارد وبيليرين من قبل في 7 ديربيات سابقة في جميع المسابقات، ونجح الثنائي في تحقيق 3 انتصارات وخرجت مباراة واحدة بنتيجة التعادل.

وفشل هازارد في ترك بصمة جيدة في تلك المباريات، حيث لم يصنع أي أهداف واكتفى بتسجيل هدف واحد فقط في شهر فبراير الماضي في فوز تشيلسي بنتيجة 3-1.

وبالنظر إلى أرقام هازارد في الدوري الإنجليزي، نجد أنه يسجل أو يصنع هدفا كل 260 دقيقة أمام أرسنال، وهو رقم أفضل من ذلك الذي يمتلكه أمام مانشستر يونايتد (366 دقيقة) وسوانزي سيتي (354 دقيقة) وإيفرتون (341 دقيقة)، وبشكل عام يسجل هازارد أو يصنع الأهداف مع تشيلسي أمام الستة الكبار كل 212 دقيقة، بالمقارنة مع 139 دقيقة أمام باقي الفرق.

أرقام هازارد أمام الستة الكبار في الدوري الإنجليزي

أرقام هازارد

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وعلى عكس هازارد، خاض بيلرين جميع مباريات أرسنال هذا الموسم، ومنذ أن غير أرسنال طريقة لعبه بالاعتماد على 3 مدافعين، تحسنت أرقام بيليرين الهجومية كثيرًا، خاصة في صنع الفرص وعدد اللمسات في منطقة جزاء الخصوم.

مقارنة بين أرقام بيلرين باعتماد أرسنال على 4 مدافعين و3 مدافعين

أرقام بيليرين


ويعد هازارد وبيليرين من أسرع اللاعبين الموجودين في الدوري الإنجليزي، وتدعم أرقامهما الموسم الماضي هذا الأمر، حيث لم يتفوق على هازارد في السرعة سوى 9 لاعبين فقط يتصدرهم لاعب ساوثهامبتون شاني لوند بسرعة 35,31 كم في الساعة، بينما بلغت سرعة بيليرين 35 كم في الساعة.

سرعة هازارد وبيليرين

السرعة

وفي حال استعاد هازارد كامل لياقته البدنية وأفضل مستوياته من جديد اليوم، فسيكون من العناصر الحاسمة في مساعدة تشيلسي في الانتقام من أرسنال الذي حرمهم من لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.

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التحرير

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