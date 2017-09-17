مورينيو: التتويج بالدوري الإنجليزي بات أصعب من السابق

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أشار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى أن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بات أصعب من السابق بكثير، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأوضح مورينيو أن السر وراء تلك الصعوبة هو القوة الاقتصادية التي باتت تتمتع بها الكثير من الأندية، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق بشراء اللاعبين فقط، بل بامتلاك القوة للإبقاء على اللاعبين وهو ما يزيد من قوة الأندية.

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وأضاف المدرب البرتغالي أنه من أسباب الصعوبة أيضًا وجود أكثر من ناد في الدوري الإنجليزي ينافس على اللقب، إلى جانب الصعوبات الكبيرة التي تواجه الأندية الكبرى في الحصول على النقاط من أندية القاع.

وأكد مورينيو أن الدوري الإنجليزي تنافسي للغاية، مشيرًا إلى أن الدوري الإنجليزي هو أصعب دوري يمكن التتويج به.