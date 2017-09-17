فابريجاس: أرسنال لم يظهر اهتماما بضمي من برشلونة

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وصف لاعب تشيلسي سيسك فابريجاس أرسين فينجر مدرب أرسنال بكونه مثل والده، مشيرًا إلى أنه لا يزال يحمل الكثير من العاطفة تجاه أرسنال، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ويلتقي أرسنال وتشيلسي اليوم على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، وسبق وأن وجد فابريجاس في صفوف أرسنال في الفترة ما بين عامي 2004 و2012.

وعند سؤال فابريجاس عما إذا كان يرى أرسنال مثل الصديقة السابقة، قال اللاعب الإسباني إنه لا يرى الأمر كذلك، خاصة أنه يمكن بعد الانفصال عن الصديقة أن لا يشعر المرء بأي مشاعر تجاهها بعد سنوات، إلا أنه لا يزال مرتبطا بأرسنال حتى تلك اللحظة، ولو لم تصدق الجماهير هذا الأمر.

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وأضاف فابريجاس أنه عندما اتخذ قرار الرحيل عن برشلونة، كان أرسنال هو من يملك الخيار الأول، وتواصل برشلونة مع إدارة المدفعجية أولًا وحصلوا على أسبوع كامل للموافقة على دفع الشرط الجزائي من أجل عودته إلى أرسنال من جديد أم لا.

وأوضح اللاعب الإسباني أنه خلال تلك الفترة تواصل مع مورينيو من أجل إقناعه بالانضمام إلى تشيلسي، ومر الأسبوع ولم يرد أرسنال ولم تتواصل إدارته حتى معه، لذا كان الأمر واضحًا بأن قائمتهم مكتملة وقرر حينها الانضمام إلى تشيلسي.

وأضاف فابريجاس أن أرسنال لم يظهر أي رغبة في ضمه، كما فعل مورينيو الذي أظهر له أنه يريده بشدة وحفزه كثيرًا على الرحيل إلى قلعة ستامفورد بريدج.