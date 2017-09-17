أخبار عاجلة

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فابريجاس: أرسنال لم يظهر اهتماما بضمي من برشلونة

Google+ Print
فابريجاس: أرسنال لم يظهر اهتماما بضمي من برشلونة فابريجاس: أرسنال لم يظهر اهتماما بضمي من برشلونة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وصف لاعب تشيلسي سيسك فابريجاس أرسين فينجر مدرب أرسنال بكونه مثل والده، مشيرًا إلى أنه لا يزال يحمل الكثير من العاطفة تجاه أرسنال، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ويلتقي أرسنال وتشيلسي اليوم على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، وسبق وأن وجد فابريجاس في صفوف أرسنال في الفترة ما بين عامي 2004 و2012.

وعند سؤال فابريجاس عما إذا كان يرى أرسنال مثل الصديقة السابقة، قال اللاعب الإسباني إنه لا يرى الأمر كذلك، خاصة أنه يمكن بعد الانفصال عن الصديقة أن لا يشعر المرء بأي مشاعر تجاهها بعد سنوات، إلا أنه لا يزال مرتبطا بأرسنال حتى تلك اللحظة، ولو لم تصدق الجماهير هذا الأمر.

شاهد أيضا

وأضاف فابريجاس أنه عندما اتخذ قرار الرحيل عن برشلونة، كان أرسنال هو من يملك الخيار الأول، وتواصل برشلونة مع إدارة المدفعجية أولًا وحصلوا على أسبوع كامل للموافقة على دفع الشرط الجزائي من أجل عودته إلى أرسنال من جديد أم لا.

وأوضح اللاعب الإسباني أنه خلال تلك الفترة تواصل مع مورينيو من أجل إقناعه بالانضمام إلى تشيلسي، ومر الأسبوع ولم يرد أرسنال ولم تتواصل إدارته حتى معه، لذا كان الأمر واضحًا بأن قائمتهم مكتملة وقرر حينها الانضمام إلى تشيلسي.

وأضاف فابريجاس أن أرسنال لم يظهر أي رغبة في ضمه، كما فعل مورينيو الذي أظهر له أنه يريده بشدة وحفزه كثيرًا على الرحيل إلى قلعة ستامفورد بريدج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين

والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور)

«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور)