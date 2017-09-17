ريال مدريد يبحث عن معادلة رقم سانتوس القياسي أمام ريال سوسيداد

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تستكمل اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال سوسيداد الثاني برصيد 9 نقاط نظيره ريال مدريد حامل اللقب، والذي يحتل المركز الـ11 برصيد 5 نقاط على ملعب الأنويتا في تمام الساعة 20:45.

ونجح ريال سوسيداد في تحقيق العلامة الكاملة في الفوز بمبارياته الثلاث السابقة، ويأمل في مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق الفوز لمزاحمة برشلونة في الصدارة في ظل تذبذب نتائج الريال الأخيرة بالتعثر في آخر مباراتين على ملعبه أمام كل من فالنسيا وليفانتي.

وأعرب مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان عن ثقته في قدرة لاعبيه على تقديم مباراة كبيرة اليوم والعودة من جديد إلى طريق الانتصارات، على الرغم من الغيابات التي تضرب الفريق من كريستيانو رونالدو ومارسيلو وماتيو كوفاسيتش وكريم بنزيما وتوني كروس وفاليخو.

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وتمكن ريال مدريد من الفوز بآخر 10 مباريات خاضها خارج ملعبه في الدوري الإسباني، كما نجح لاعبو الريال في تسجيل الأهداف في 72 مباراة متتالية في جميع المسابقات، ومن بينها 7 مباريات هذا الموسم، وبإمكان الريال معادلة الرقم القياسي لسانتوس الذي سجل في 73 مباراة متتالية في عهد الأسطورة بيليه، وتحديدًا في الفترة ما بين عامي 1962 و1961.

ويدرك ريال مدريد جيدًا أنه لا خيار سوى تحقيق الفوز اليوم حتى لا يتسع الفارق بينه وبين الغريم برشلونة إلى 7 نقاط بعد مرور 4 جولات فقط من انطلاقة الدوري، الأمر الذي من شأنه أن يصعب المهمة كثيرًا على رجال زيدان في الدفاع عن اللقب.