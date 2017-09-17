مانشستر يونايتد يستقبل إيفرتون في عودة روني إلى الأولد ترافورد

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يستقبل مانشستر يونايتد ثاني الترتيب برصيد 10 نقاط نظيره إيفرتون الـ17 برصيد 4 نقاط على ملعب أولد ترافورد اليوم الساعة 17:00 ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وتشهد مباراة اليوم عودة الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد واين روني برصيد 253 هدفا من جديد إلى ملعب الأولد ترافورد لمواجهة فريقه السابق للمرة الأولى منذ الرحيل عن الشياطين الحمر في الميركاتو الأخير.

وقبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد، واجه روني الشياطين الحمر من قبل في 4 مباريات أثناء فترته الأولى مع إيفرتون وفشل في تسجيل أي هدف خلال تلك المباريات.

وفي آخر 24 مباراة جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي، تمكن مانشستر يونايتد من الفوز في 18 مباراة والخسارة في مواجهة واحدة فقط.

وبإمكان مانشستر يونايتد اليوم معادلة الرقم القياسي في أكثر عدد من الانتصارات أمام خصم واحد والذي يحمله اليونايتد نفسه بالفوز على أستون فيلا في 34 مباراة.

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وانتهى اللقاءان فى الموسم الماضي بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1، ولم يسبق أن تعادل الفريقان في 3 مباريات متتالية طوال تاريخ البريميرليج.

ولم يخسر مانشستر يونايتد في آخر 32 مباراة خاضها على ملعبه في جميع المسابقات، وبإمكان اليونايتد في حال تحقيق الانتصار اليوم، الفوز في أول 3 مباريات يخوضها على ملعبه في الموسم للمرة الأولى منذ موسم 2011- 2012.

وفي حال سجل مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو في مباراة اليوم فسيصبح رابع أصغر لاعب يصل إلى 90 هدفا في الدوري الإنجليزي بعد كل من واين روني ومايكل أوين وروبي فالولر.

وعلى الجانب الآخر لم يسدد إيفرتون هذا الموسم سوى 7 كرات فقط على المرمى وهي الحصيلة الأضعف بين جميع الفرق المشاركة، ولم يتمكن التوفيز من الفوز خارج ملعبهم إلا في مباراة واحدة فقط هذا العام.

ويأمل رونالدو كومان في تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد ليصبح ثالث مدرب بعد بيب جوارديولا ودييجو سيميوني يتمكن من تحقيق أكثر من فوز على ملعب مورينيو.