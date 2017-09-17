ماذا يحدث لجسمك إذا لم تعرضه لأشعة الشمس ؟

ماذا يحدث إذا لم ترى الشمس مطلقًا؟

كتبت- ميرا ماهر:

يعلم جميعنا مدى أهمية الشمس في حياتنا، لكن عدم التعرض لأشعتها له أضرار عديدة، وهو ما يفسر شغف الأجانب بالبحث عن البلاد المشمسة والذهاب إليها.

ذكر موقع " Brightside" أن أشعة الشمس تمد أجسامنا بالأشعة فوق البنفسجية، والتي تنظيم ضغط الدم، وبالتالي فإن عدم التعرض لأشعة الشمس يجعلك أكثر عرضة لمشاكل القلب والأوعية الدموية.

أشعة الشمس هي الوسيلة الطبيعية لمقاومة الاكتئاب، خاصة إذا كان التعرض لها مع ممارسة الرياضة. ومن دون الشمس، يقل إفراز هرمون السعادة "السير وتونين" في الجسم.

إضافةً إلى أن الأطفال اللذين لا يحصلون على أشعة الشمس الكافية، يتعرضوا لخطر الإصابة بمرض التصلب المُتعدّد الذي يصيب الجهاز العصبي المركزي عند البلوغ، إذ يقوم جهاز المناعة في الجسم بإتلاف الغشاء المحيط بالأعصاب.

وبدون أشعة الشمس، يزيد هرمون الميلاتونين في جسم المرأة، مما يقلل من نسبة الخصوبة، وبالتالي فرصتها في الإنجاب.

التعرض بشكل قليل لأشعة الشمس يعني أن جسمك سيُنتج خلايا دم بيضاء أقل، وهذا يقلل مناعة الجسم ضد الأمراض. كما أن التعرض للشمس يقلل من تسوس الأسنان.

وبالرغم من أن أشعة الشمس مفيدة للغاية، لكن أيضاً التعرض لأشعة الشمس بشكل مبالغ فيه ليس شيئا جيد. حيث أن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تسبب الحروق والأمراض الجلدية والتي قد تصل للإصابة بالسرطان.