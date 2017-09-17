طريقة سهلة للتعرف على من قام بحظرك على "سناب شات"

كيف تعلم إذا ما حظرك شخص ما على "سناب شات"؟

كتبت- ميرا ماهر:

يتعامل البعض مع مواقع التواصل الجديدة بمهارة، ويتميز شخض عن غيره ليس فقط في كيفية الحصول على أكبر عدد متابعين لصفحته، ولكن أيضاً في كيفية معرفته بمن قام بحظره أو ألغى صداقته "unfollow" دون أن يعلم.

ومن بين التطبيقات الأكثر انتشاراً "سناب شات" الخاص بالصور، والذي من خصائصه أنه يمكنك إرسال رسائل إلى شخص لا يتابعك على التطبيق ، لكن في حال أنه حظرك فلن تستطيع مراسلته. لكن ذكرت صحيفة " independent" البريطانية أنه يمكن معرفة ما إذا كان صديقك ألغى متابعتك أم لا بعيداً عن رؤية قصص الشخص، فلا تعني بالضرورة رؤيتها أنه قام بإضافتك.

تكمن الطريقة من خلال الضغط باستمرار على أسمائهم حتى يظهر رمز ال"سناب" - الشبح الأصفر-، فإذا لم تستطع رؤية الرقم الخاص بالحساب عند الضغط على رمز ال"سناب"، فهذا يعني أنه تم حظرك.

جدير بالذِكر أنه يمكنك العثور على اسم شخص ما عن طريق البحث عنه في قسم دردشة سناب شات أو من قائمة أصدقائك.