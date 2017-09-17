الثلاثاء.. 5 دول بشمال إفريقيا تبحث استعدادتها لتغير المناخ في مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

ينظم مركز دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ووحدة التأقلم لاتفاقية تغير المناخ اجتماعًا الثلاثاء المقبل، لمناقشة استعدادات تلك الدول للتكيف مع آثار تغير المناخ بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة خبراء من 5 دول عربية إفريقية.

وصرح بذلك الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، اليوم الأحد، وقال إن المناقشات ستتم بمشاركة عدد من الخبراء من دول شمال إفريقيا المطلة على البحر المتوسط وهي مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، مبينًا أن ظاهرة تغيير المناخ تعتبر مشكلة دولية يجب على جميع الدول التكاتف للعمل على الحد منها والتكيف مع آثارها.

وأضاف الفقي، أن هذا الاجتماع يهدف إلى تحديد الثغرات المعرفية والتي يتم دراستها في مجال التكيف والتي لا تزال تعتبر عائقًا أمام التصدي لظاهرة تغير المناخ وآثارها السلبية على نطاق واسع وناجح حتى يمكن للجهات المسئولة وصاحبة القرار، الاعداد لتبني سياسات فعالة في التكيف مع تلك الآثار.

وقال الدكتور صلاح سليمان، كبير خبراء بمكتبة الإسكندرية، إن الاجتماع يهدف إلى الكشف عن وتوضيح نقاط القصور المعرفية التي تحتاج إلى مزيد من البحث، وذلك في مجالات الموارد المائية والزراعة والتصحر والمدن الساحلية في منطقة شمال إفريقيا.

وأشار كبير خبراء مكتبة الإسكندرية إلى أنه سيتم نشر نتائج المناقشات في الاجتماعات والمؤتمرات الرئيسية على الصعيدين الدولي والإقليمي.