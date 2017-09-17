أخبار عاجلة

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

الثلاثاء.. 5 دول بشمال إفريقيا تبحث استعدادتها لتغير المناخ في مكتبة الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الثلاثاء.. 5 دول بشمال إفريقيا تبحث استعدادتها لتغير المناخ في مكتبة الإسكندرية

01:32 م الأحد 17 سبتمبر 2017

الثلاثاء.. 5 دول بشمال إفريقيا تبحث استعدادتها لتغير المناخ في مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

ينظم مركز دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ووحدة التأقلم لاتفاقية تغير المناخ اجتماعًا الثلاثاء المقبل، لمناقشة استعدادات تلك الدول للتكيف مع آثار تغير المناخ بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة خبراء من 5 دول عربية إفريقية.

وصرح بذلك الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، اليوم الأحد، وقال إن المناقشات ستتم بمشاركة عدد من الخبراء من دول شمال إفريقيا المطلة على البحر المتوسط وهي ، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، مبينًا أن ظاهرة تغيير المناخ تعتبر مشكلة دولية يجب على جميع الدول التكاتف للعمل على الحد منها والتكيف مع آثارها.

وأضاف الفقي، أن هذا الاجتماع يهدف إلى تحديد الثغرات المعرفية والتي يتم دراستها في مجال التكيف والتي لا تزال تعتبر عائقًا أمام التصدي لظاهرة تغير المناخ وآثارها السلبية على نطاق واسع وناجح حتى يمكن للجهات المسئولة وصاحبة القرار، الاعداد لتبني سياسات فعالة في التكيف مع تلك الآثار.

وقال الدكتور صلاح سليمان، كبير خبراء بمكتبة الإسكندرية، إن الاجتماع يهدف إلى الكشف عن وتوضيح نقاط القصور المعرفية التي تحتاج إلى مزيد من البحث، وذلك في مجالات الموارد المائية والزراعة والتصحر والمدن الساحلية في منطقة شمال إفريقيا.

وأشار كبير خبراء مكتبة الإسكندرية إلى أنه سيتم نشر نتائج المناقشات في الاجتماعات والمؤتمرات الرئيسية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. نائب وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير عشوائيات شرق الإسكندرية

    أخبار

  • قبل مباراة الأهلي والترجي.. "النمر" يتفقد قوات تأمين استاد برج العرب

    أخبار

  • محافظ الإسكندرية: نستهدف علاج 5 آلاف مريض بفيروس "سي" شهريا

    أخبار

  • محاضرة عن الفيلسوف "سقراط" بمكتبة الإسكندرية

    أخبار

إعلان

53efaa2510.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو)

مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو)