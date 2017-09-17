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بالصور.. مارثون جري بسوهاج احتفالا باليوم العالمي للسياحة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مارثون جري بسوهاج احتفالا باليوم العالمي للسياحة

01:27 م الأحد 17 سبتمبر 2017

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رئيس جامعة أسيوط يشارك طلاب تحية العلم في أول يوم دراسي

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، إنه في إطار احتفالات المحافظة باليوم العالمي للسياحية نظمت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، مارثون رياضي للجري للشباب بمدينة سوهاج من سن 18 إلى 25 عامًا لمسافة 4 كيلو متر، بالاشتراك مع هيئة تنشيط السياحة بسوهاج وإدارة السياحة بالمحافظة.

مضيفًا أنه سينطلق مارثون للجري الأربعاء المقبل، بمدينة البلينا في اليوم العالمي للسياحة بالإضافة إلى ندوة عن التايخ والحضارة بمركز شباب أبيدوس.

وقال كمال أبو ضيف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إن المارثون كان لمسافة 4 كيلو متر بداية من ميدان سيتي ونهاية باستاد سوهاج الرياضي، مشيرًا إلى أن المارثونات الرياضة تأتي كمشاركة فاعلة من مديرية الشباب في احتفالات المحافظة باليوم العالمي للسياحة.

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