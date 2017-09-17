القبض على متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل مسجد ابن طولون الآثري(صور)

كتب – فتحي سليمان:

ألقت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، اليوم الأحد، بالاشتراك مع أجهزة مباحث القاهرة، القبض على متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل مسجد ابن طولون الآثري بمنطقة السيدة زينب، بقصد البحث عن آثار.

كشفت تحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، قيام صاحب ورشة أحذية، يدعى "محمد.س"، 43 سنة، مقيم منطقة السيدة زينب؛ بالحفر والتنقيب خلسة بمنزله بقصد البحث عن الآثار.

أمر اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لشرطة الحراسات الخاصة باستهداف منزل المتهم وداهمت قوة من مباحث السياحة والآثار بالاشتراك مع مباحث القاهرة وتم ضبطه وبصحبته نجل شقيقه يدعى "محمد.ح. س." 15سنة، اثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب.

وأسفر الفحص الأمني عن وجود حفرة مربعة الشكل تنتهي بسرداب ممتد وبه مياه باتجاه أسفل مسجد ابن طولون الأثري، وتم ضبط الأدوات التي تستخدم في عملية الحفر.

بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

بالكشف الفني عنهما تبين أن المتهم الأول مطلوب ضبطه في قضيتي "تبديد".

وتمكن رجال مباحث الآثار بالاشتراك مع أمن الشرقية من ضبط "عبد السلام ع. ع" 66سنة، جواهرجي، أثناء قيامه بالحفر والتنقيب خلسة داخل منزله بالاشتراك مع 7 آخرين.

وكشفت المعاينة عن وجود حفرة ووجود الشواهد الأثرية عبارة عن (كسر فخار)، كما تم ضبط الأدوات التي تستخدم في عملية الحفر والتنقيب.

اتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة التي باشرت التحقيق.