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المتهم بسرقة المتحف القبطي في التحقيقات: "كنت هقلدها وأرجعها مكانها"

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مصراوي Masrawy

المتهم بسرقة المتحف القبطي في التحقيقات: "كنت هقلدها وأرجعها مكانها"

01:12 م الأحد 17 سبتمبر 2017

المتحف القبطي

كتب - محمود السعيد:

أدلى "أيمن.م"، فرد الأمن المتهم بسرقة قطع أثرية من المتحف القبطي باعترافات تفصيلية عن الواقعة أمام المستشار محمد حسين، رئيس نيابة القديمة.

وقال المتهم في التحقيقات، إنه مرّ بضائقة مالية دفعته لسرقة القطع الأثرية في وقت مبكر يوم الخميس، وادعى المرض للسماح له بالمغادرة، حتى ألقت شرطة النقل والمواصلات القبض عليه بمحطة مارجرجس.

وأضاف المتهم أن كاميرات المتحف القبطي للمشاهدة وليست للتسجيل، مما سهّل له الأمر، وشجعه على ارتكاب السرقة، موضحًا أنه سرق القطع الأثرية لتقليدها على أن يعيدها مرة أخرى، ثم يبيع القطع المقلدة.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة.

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