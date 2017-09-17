مناقشة "أيام من حياتي" بالمجلس الأعلى للثقافة اليوم

كتبت- نسمة فرج:

تنظم قطاعات وزارة الثقافة، مجموعةً من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم الأحد، حيث يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، صالونًا ثقافياً بعنوان "أم كلثوم والسنباطي".

ويشارك في الصالون الثقافي، الدكتور عاطف عبد الحميد، والدكتورة هدى أحمد، والأستاذ محمد السنباطي، الساعة 8 مساءً، في متحف أم كلثوم بالمنيل، أما بيت الشعر العربي "بيت السيت وسيلة" فينظم أمسية شعرية الساعة 7:30 مساءً، وبمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية تعقد ندوة بعنوان "المرأة وخدمة المجتمع في ظل متغيرات العصر"، يشارك بها الدكتورة ماجدة الشاذلي، والكاتب الصحفي محمود عبد المقصود، والمستشار سامح عبد الله، الساعة 6:30 مساءً .

وتقيم دار الأوبرا المصرية، حفلًا فنياً لفرقة لفرقة الموسيقى العربية للتراث، بمناسبة ذكرى فنان الشعب سيد درويش، الساعة 8 مساءً، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويعرض نادي مسرح بورسعيد مسرحية بعنوان "7+أشباح كامل نجفة" تأليف أحمد يوسف وإخراج هاني نصر الدين، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ 26، كما يقدم النادي مسرحية أخري بعنوان "وشم الغائب" تأليف إبراهيم الحسيني وإخراج إبراهيم فهمي، على مسرح السامر بالعجوزة، وتعقد ندوة ثقافية للأطفال بعنوان "كيفية المذاكرة وتحصيل الدروس" تليقها سماح حامد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وذلك بقصر ثقافة رأس غارب.

ويقدم العرض المسرحي "قواعد العشق 40" على مسرح الجمهورية، الساعة 8 مساءً، والعرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء" الساعة 7:30 مساءً على مسرح الطليعة بالعتبة، وعرض "كأنك تراه" الساعة 9:30 مساءً في قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، كما يقدم عرض الأطفال "صحصح لما ينجح" الساعة 6:30 مساءً، على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، وعرض "حلم ولا كدب" الساعة 9 مساءً، على مسرح الغد بالبالون، وعرض "الحفلة تنكرية" على مسرح السلام بشارع القصر العينى، الساعة 9 مساءً.

كما ينظم المجلس الأعلى للثقافة، حفل توقيع ومناقشة كتاب "أيام من حياتى: سعد الدين وهبة" جمع وإعداد الأمير أباظة، ضمن سلسلة حفلات توقيع إصدارات المجلس الدورية، فى تمام الساعة السادسة مساءً، فى مقر المجلس بساحة دار الأوبرا.