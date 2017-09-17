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210 ملايين جنيه إيرادات مدارس التعليم الفني في العام المالي 2015/2016

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مصراوي Masrawy

210 ملايين جنيه إيرادات مدارس التعليم الفني في العام المالي 2015/2016

12:47 م الأحد 17 سبتمبر 2017

210 ملايين جنيه إيرادات مدارس التعليم الفني في العام المالي 2015/2016

الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية

القاهرة - (أ ش أ)

أكد الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى حرص الوزارة على ربط المهارات الفنية بسوق العمل، مشيرًا إلى أن المشروعات الإنتاجية فى مدارس التعليم الفنى تأتى ضمن الإطار المنظم لمشروع رأس المال الدائم، الذى تنخرط فيه مدارس التعليم الفنى بجميع نوعياتها، والذى حقق إيرادات بلغت (210) ملايين جنيه فى العام المالى 2015/2016، مقابل (160) مليون جنيه العام الأسبق.

فى السياق نفسه، أكدت المهندسة انتصار مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعى في بيان للوزارة اليوم أن مدرسة الشيخ زايد الصناعية بنات التابعة ﻹدارة السادس من أكتوبر تقوم بإنتاج الزّى المدرسى لطالبات المدرسة والمدارس التى تحيط بها، وكذ إنتاج الزى العسكرى لبعض المدارس العسكرية.

وأشادت بأعمال الطالبات المتميز، والجهد المبذول، من أجل جودة الإنتاج، مشيرة إلى أنه يتم متابعة تسليم الزى للطالبات ولأهالى المنطقة المحيطة، وأن هناك بعض المدارس الأخرى تقوم أيضًا بإنتاج الزى المدرسى لخدمة الطلاب والمجتمع المحيط بها.

جدير بالذكر، أن الإدارة العامة للتعليم الصناعى قامت بمبادرة "معا ننتج"، بهدف دعم المدارس والأقسام المتميزة بمبلغ مالى من حساب المشروع؛ لكى تنتج ويزداد دخل المعلم والطالب عن طريق إتاحة بيع المنتجات للجمهور من خلال معرض أو منفذ بيع.​

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Asha

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