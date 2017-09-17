الرئيس اليمني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

صنعاء - (د ب أ):

غادر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الأحد العاصمة السعودية الرياض متوجها إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك في دورتها الـ 72 .

وأفادت وكالة سبأ اليمنية الحكومية، في خبر بثته اليوم، أن" هادي سيلقي كلمة اليمن في الدورة 72 التي ستتناول جملة من المستجدات والتطورات التي تشهدها اليمن وما يمر به شعبه من معاناة جراء الحرب الانقلابية الظالمة التي يقودها المتمردون والقوى الداعمة لهم في غطرسة وتعنت على قرارات الشرعية الدولية ومنها القرار 2216".

وتقصد الوكالة بالمتمردين والقوى الداعمة لهم ، مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، المسيطرين على العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى منذ نهاية عام 2014.

وأضافت الوكالة أن" هادي سيلتقي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، مع لقائه عدد من رؤساء الوفود المشاركة والفعاليات ضمن برنامجه".

وذكرت الوكالة أن هادي يرافقه كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالله العليمي ووزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي ومحافظ البنك المركزي منصر القعيطي.

ويقيم الرئيس اليمني منذ أشهر عديدة في الرياض، في الوقت الذي مازالت بلاده تشهد حربا متصاعدة منذ أكثر من عامين بين القوات الحكومية والحوثيين، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، في حين لم تتمكن ثلاث جولات من المفاوضات من التوصل إلى حل وسط يرضي طرفي النزاع.