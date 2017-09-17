تأجيل محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" لـ 29 أكتوبر
تأجيل محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" لـ 29 أكتوبر
01:07 م الأحد 17 سبتمبر 2017
كتب- أحمد أبوالنجا:
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 21 متهماً من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة سكرتير الرئيس الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللجان النوعية"، لجلسة 29 أكتوبر.
وجاء قرار التأجيل لضم محاضر ضبط المتهمين.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
اليوم.. مرافعة النيابة في محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي بـ"اللجان
-
جنايات القاهرة تستمع للشهود في مقتل الصحفية ميادة أشرف
-
من هم المتهمون الـ3 المحكوم عليهم بالإعدام "قضية التخابر مع قطر"؟
-
تأجيل محاكمة بديع وآخرين في " أحداث البحر الأعظم" لـ 2 أكتوبر
إعلان
إعلان