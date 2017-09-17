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تأجيل محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" لـ 29 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" لـ 29 أكتوبر

01:07 م الأحد 17 سبتمبر 2017

كتب- أحمد أبوالنجا:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 21 متهماً من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة سكرتير الرئيس الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللجان النوعية"، لجلسة 29 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل لضم محاضر ضبط المتهمين.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.

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مصراوي Masrawy

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