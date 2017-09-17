القبض على "حرامي الشنط" في شبرا.. ويعترف :"صرفت كل الفلوس اللي سرقتها"

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على عاطل، تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة وحقائب اليد من المواطنين بأسلوب "الخطف".

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة شبرا، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو رمضان ن.م "25سنة عاطل"، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، السابق اتهامه في 8 قضايا، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقات الهواتف المحمولة وحقائب اليد من المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم، أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بما ورد من معلومات، وما أسفرت عنه التحريات أيدها، واعترف بارتكاب 8 حوادث سرقات، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات بمسكنه، وأقر بإنفاقه المبالغ المالية متحصلات تلك الحوادث على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وأضافوا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقات، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق