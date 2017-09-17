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رئيس جامعة أسيوط يشارك طلاب تحية العلم في أول يوم دراسي

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة أسيوط يشارك طلاب تحية العلم في أول يوم دراسي

01:18 م الأحد 17 سبتمبر 2017

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أسيوط - أسامة صديق:

شارك الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، طلاب الجامعة مراسم أداء تحية العلم والسلام الجمهوري وطابور عرض إيذانًا ببدء العام الجامعي الجديد 2017/2018، بحضور الدكتور محمد عبداللطيف، نائبه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق الجمال، نائبه لشؤون الدراسات العليا والبحوث إلى جانب عمداء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين بكليات الجامعة، كما التقط رئيس الجامعة ونائبيه الصور التذكارية مع الطلاب.

وأكد الدكتور جعيص، أن أداء الطلاب لتحية العلم يعد تقليدًا رسميًا جديداً تم تفعيله هذا العام للمرة الأولى بمختلف الجامعات المصرية، مشددًا على أهمية العمل على ترسيخ روح الانتماء والولاء وتنمية الروح الوطنية وحب الوطن لدى الطلاب .

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