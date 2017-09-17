ارتفاع مخالفات السحابة السوداء في كفر الشيخ والغربية لـ977 محضرا

الغربية - مروة شاهين:

أعلن جهاز شؤون البيئة في وسط الدلتا، برئاسة المهندس أيمن شتا، في بيان اليوم الأحد، زيادة عدد مخالفات حرق الأرز بمحافطتي الغربية وكفر الشيخ، لتسجل منذ بدء موسم حصاد الأرز 977 محضرًا.

وأكد "رئيس الفرع" أن لجان المرور الميداني المرتبطة بأجهزة التتبع، والمدعومة بصور الأقمار الصناعية، حررت اليوم 14 محضرًا بالغربية لتسجل 174 محضرًا منذ بدء الموسم، و55 محضرًا بكفر الشيخ لتسجل 803 محاضر، وذلك بإجمالي 977 محضرًا في المحافظتين.

ويتلقى الجهاز على مدار الساعة يوميًا تقارير من قبل مديريات الزراعة بموقف الحصاد وهيئة الأرصاد الجوية بسرعة واتجاة الرياح وأيضًا تصوير القمر الصناعي برصد أي نقاط للحرق ومن ثم يتم إدارة مجموعات محاور المرور الميدانية بالسيارات والمرتبطة بتقنية الـGPS لتحديد الموقع وتوجيه فرق التفتيش لعمل محاضر للمخالفين بالحرق المكشوف لقش الأرز حيث تبلغ العقوبة من 5 آلاف إلى 100 ألف جنيه أو الحبس ولا يجوز التصالح بالمخالفة.

لافتًا إلى أن غرفة العمليات تقوم بمتابعة مجموعات تسليم وإدارة المعدات من جرارات ومكابس إلى متعهدين جمع القش بالمواقع وأيضًا موقف كميات التجميع للقش بالمواقع حيث تم تجميع 12 ألف و9671 طن قش أرز بمحافظة كفرالشيخ من خلال 39 موقعًا، و1597 طن بمحافظة الغربية من خلال 11 موقعًا، وفق عملية الحصاد حتى اليوم.