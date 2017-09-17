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ضبط "جواهرجي" و7 آخرين ينقبون عن الآثار بـ"تل فرعون" في الشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط "جواهرجي" و7 آخرين ينقبون عن الآثار بـ"تل فرعون" في الشرقية

01:07 م الأحد 17 سبتمبر 2017

أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث السياحة والآثار، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط "جواهرجي" و7 أشخاص آخرين؛ أثناء تنقيبهم عن الآثار أسفل منزل بقرية "تل فرعون" التابعة لدائرة مركز الحسينية.

وردت معلومات سرية لضباط شرطة السياحة والآثار بالشرقية، تفيد بقيام "عبدالسلام.ع. إ" 65 عامًا، جواهرجي، مُقيم بقرية "تل فرعون" التابعة لدائرة مركز الحسينية، بالاشتراك مع 7 آخرين، بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله.

وبمداهمة المنزل تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم شواهد أثرية، حيث تبين أنهم نقبوا بعمق 12 مترًا، وجار استكمال فتح المقبرة بمعرفة مفتشين الآثار.

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