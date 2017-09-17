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«جاك» تراهن على «S2» في أوتوماك فورميلا 2017

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«جاك» تراهن على «S2» في أوتوماك فورميلا 2017 «جاك» تراهن على «S2» في أوتوماك فورميلا 2017

التحرير

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تضع شركة "جاك" الصينية المتخصصة في السيارات، الدخول بقوة في الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية، نصب أعينها خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يدفعها للمشاركة بقوة في المعرض الدولي للسيارات بالقاهرة "أوتوماك فورميلا".

وبحسب موقع "إيكونوميك تايمز" الهندي، فإن الشركة الصينية ستعرض ضمن إصداراتها أحدث النسخ من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الجديدة "S2” خلال المعرض الدولي بالقاهرة الذي ينطلق في 20 سبتمبر المقبل.

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وتسعى الشركة للاستفادة من النجاح الذي حققته "S2” على مستوى الأسواق العالمية، ولاسيما في الشرق الأوسط، حيث باعت السيارة الرياضية متعددة الأغراض أكثر من 300 ألف نسخة عبر العالم.

 

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التحرير

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