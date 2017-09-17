بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج
بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج
12:55 م الأحد 17 سبتمبر 2017
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سوهاج - عمار عبدالواحد:
أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 8.5 قيراط بقرية أولاد حمزة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة جنوب المحافظة.
وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.
وأوضح مصطفى عبدالرحيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة أن الوحدة المحلية قامت بحملة بالتعاون مع الجهات الأمنية وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية بالمنشاة بإزالة تلك المخالفات.
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