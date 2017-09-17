بالصور.. تشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية في بورسعيد

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أغلقت حملة مكبرة بحي الزهور التابع لمحافظة بورسعيد، برئاسة العميد وليد البيلي، اليوم الأحد، 4 مراكز للدروس الخصوصية بنطاق الحي.

أسفرت حملة مكبرة للإدارة الهندسية وقيادات الحي عن غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بالشقتين "3 ، 4" بمنطقة على طاقة شمسية، وشقة رقم "1" بعمارة رقم"45" بمنطقة الـ 5 آلاف وحدة، ومركز بعمارة الفرات مدخل "1"شقة "3" وآخر بعمارة الفرات مدخل "2" شقة "2" بمنطقة تعاونيات الزهور.

وأكد رئيس الحي، أن الحملات مستمرة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية بناء على تعليمات المحافظ اللواء عادل الغضبان.