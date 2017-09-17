أخبار عاجلة

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. تشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية في بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. تشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية في بورسعيد

12:53 م الأحد 17 سبتمبر 2017

  • عرض 6 صورة

    ace00c596b.jpg

  • عرض 6 صورة

    3c8098dee6.jpg

  • عرض 6 صورة

    032547bdd2.jpg

  • عرض 6 صورة

    9d6fbd13ce.jpg

  • عرض 6 صورة

    c053cd64f6.jpg

  • عرض 6 صورة

    c0b6eb7b24.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

الألبوم التالى

بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أغلقت حملة مكبرة بحي الزهور التابع لمحافظة بورسعيد، برئاسة العميد وليد البيلي، اليوم الأحد، 4 مراكز للدروس الخصوصية بنطاق الحي.

أسفرت حملة مكبرة للإدارة الهندسية وقيادات الحي عن غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بالشقتين "3 ، 4" بمنطقة على طاقة شمسية، وشقة رقم "1" بعمارة رقم"45" بمنطقة الـ 5 آلاف وحدة، ومركز بعمارة الفرات مدخل "1"شقة "3" وآخر بعمارة الفرات مدخل "2" شقة "2" بمنطقة تعاونيات الزهور.

وأكد رئيس الحي، أن الحملات مستمرة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية بناء على تعليمات المحافظ اللواء عادل الغضبان.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 16 كيلو بانجو داخل مخزن سري بسيارة أجرة في بورسعيد

    أخبار

  • بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح بطولة الجمهورية للشركات

    أخبار

  • ضبط حارس عقار في بورسعيد بحوزته أقراصًا مخدرة

    أخبار

  • موانئ بورسعيد تستقبل 18 سفينة حاويات وبضائع

    أخبار

إعلان

2ef51b3231.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري