محافظ القاهرة نائبا عن السيسي في الاحتفال بالعام الهجري الجديد
محافظ القاهرة نائبا عن السيسي في الاحتفال بالعام الهجري الجديد
01:05 م الأحد 17 سبتمبر 2017
عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتبت- ندى الخولي:
أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد 1438 هـ.
وسوف تقام الاحتفالية بحضور لفيف من رجال الدولة وسفراء الدول العربية والإسلامية.
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