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محافظ القاهرة نائبا عن السيسي في الاحتفال بالعام الهجري الجديد

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مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة نائبا عن في الاحتفال بالعام الهجري الجديد

01:05 م الأحد 17 سبتمبر 2017

محافظ القاهرة نائبا عن السيسي في الاحتفال بالعام الهجري الجديد

عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

كتبت- ندى الخولي:

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد 1438 هـ.

وسوف تقام الاحتفالية بحضور لفيف من رجال الدولة وسفراء الدول العربية والإسلامية.

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