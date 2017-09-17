محافظ القاهرة نائبا عن السيسي في الاحتفال بالعام الهجري الجديد

كتبت- ندى الخولي:

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد 1438 هـ.

وسوف تقام الاحتفالية بحضور لفيف من رجال الدولة وسفراء الدول العربية والإسلامية.