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بالصور- وزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلوان يلعبان تنس الطاولة أمام الطلاب

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مصراوي Masrawy

بالصور- وزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلوان يلعبان تنس الطاولة أمام الطلاب

01:03 م الأحد 17 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

وقفة للعاملين بأوقاف الجيزة أمام

الألبوم التالى

وقفة للعاملين بأوقاف الجيزة أمام "الوزراء" للمطالبة بتقنين أوضاعهم-

كتبت- أسماء يحيى:

شارك وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، الطلاب لعب تنس الطاولة، اليوم الأحد، وذلك في إطار الاحتفالات بالصالة المغطاة بجامعة حلوان. وشاركه في اللعب أيضا الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

حضر عبد الغفار بروتوكول رفع الأعلام، الذي قام به عدد من طلاب الكليات بالجامعة بحضور عدد من العمداء؛ ككلية الفنون الجميلة والتربية الموسيقية.

كما شارك وزير التعليم العالي في رفع علم جامعة حلوان بحضور رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات.

ويأتي ذلك ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها الوزير لافتتاح العام الدراسي الجديد بالجامعات.

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مصراوي Masrawy

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