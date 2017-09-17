مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي
مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي
01:04 م الأحد 17 سبتمبر 2017
ارشيفية
رام الله – (أ ش أ):
استأنفت مجموعات من المستوطنين اليوم الأحد اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال شهود عيان إن مجموعات المستوطنين نفذت جولات استفزازية ومشبوهة في باحات المسجد المبارك، في الوقت الذي يستمع فيه المستوطنون الى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان المسجد.
ولفتوا الى أن المستوطنين يتمركزون خلال اقتحاماتهم للمسجد في منطقة باب الرحمة-المُغلق بقرار من الاحتلال، وسط محاولات لاقامة طقوس وشعائر وحركات تلمودية في المكان.فيما يتواجد عدد كبير من المصلين في المسجد الاقصى، وينتشرون بحلقات علم فردية وجماعية برحابه .
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