"إيمان" تطلب الخلع: "بعد 13 سنة.. دخل عليا بواحدة ست وبيقولي مراتي"

القاهرة - مصراوي:

طلب منها أن تستقبل "ضرتها" لتعيش معها في شقتها، فأقامت دعوى خلع ضده، متسائلة: ''إزاي أعيش مع ضرتي في شقة واحدة.. أنا مش هعيش معاه وهخلعه''.

وأقامت "إيمان" دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بزنانيري، بعد 13 سنة زواج، أنجب خلالها منها 4 أولاد، إلا أنه تزوج عليها امرأة أخرى وطلب منها أن تسكن معها.

وحسب ما تروى "الزوجة الثلاثينية" فإنها عانت الأمرين مع زوجها، وتحملت مشقة الحياة، وعاشت معه على الحلوة والمرة، وعملت كخادمة له ولأبنائه، ولم تشتك يوماً ما، ومن عام تقريبا بدأت سلوكياته تتغير.

اعتاد الزوج على السهر حتى الساعات الأولى من الصباح، وفي بعض الأحيان يعود للمنزل في اليوم التالي، بدون سبب، (كما تقول)، وحين كانت تستفسر منه، يماطل في الإجابة، ويقدم حججًا غير مقنعة، ومع هذا استمرت الحياة حتى فاجأها زوجها بما لم يكن في الحسبان.

في ليلة باردة من الشتاء الماضي، فوجئت الزوجة بزوجها يفتح باب الشقة في الليل، ومعه "واحدة ست شايلة عيل"، وحين سألته "مين دى"، قال لها "مراتي''!.

صرخت "إيمان" بأعلى صوتها، وحاولت الاشتباك مع المرأة الأخرى وطردها إلى الخارج، فضربها الزوج على ظهرها ولطمها على وجهها عدة مرات، وبعد ذلك سبها أمام أولادها بأبشع الألفاظ (كما تقول)، فتركت المنزل وذهبت في ساعة متأخرة إلى بيت أهلها.

وحاولت عائلة "إيمان" التواصل مع الزوج لحل المشكلة، ولكنه أصر على أن الخيار الوحيد أمامها هو العودة للمنزل وتقبل الحياة مع ضرتها، فرفضت بشدة وطلبت الطلاق، وهو ما رفضه إلا في حالة تنازلها عن حضانة الأولاد، فذهبت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع.