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"لحمة الداخلية" بـ 88 جنيه والفرخة بـ31.. "أمان" تتحدى الغلاء بـ 800 منفذ بيع

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مصراوي Masrawy

"لحمة الداخلية" بـ 88 جنيه والفرخة بـ31.. "أمان" تتحدى الغلاء بـ 800 منفذ بيع

12:51 م الأحد 17 سبتمبر 2017

أمان للمواد الغذائية

كتب - فتحي سليمان:

افتتحت وزارة الداخلية نحو 800 منذ لبيع السلع والمنتجات الاستهلاكية للمواطنين بأسعار أقل من المتواجدة بالسوق المصري، حيث قللت نسبة تداول تلك السلع ووفرتها من المنتجين والمستوردين وقررت بيعها مباشرة للمواطنين دون أي ربح، وقال اللواء أشرف محمود مساعد وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة منافذ أمان إن هدف الداخلية توفير السلع للمواطنين بأقل من أسعارها.

ووصلت المنتجات إلى أسعار أقل من تلك المتداولة بالسوق حيث وفرت المنافذ كيلو اللحمة الطازج بـ 88 جنيهاً واللحمة المثلجة بـ 62 جنيهاً، والفرخة تراوح سعرها بين 33 جنيهاً، و31 حسب الوزن وكيلو الرز الفاخر بـ 8 جنيهات والسكر بـ 9 جنيهات ونصف.

وأوضح اللواء محمود في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وجه بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، من خلال منظومة "أمان للمواد الغذائية"، التي توفر المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة تنتشر في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وقال مصدر أمنى بالإدارة العامة لمباحث شرطة إن ذلك يأتي بالتوازي مع جهود مختلف أجهزة الوزارة، لتشديد الرقابة على الأسواق وتداول السلع، ومكافحة كل صور الغش التجاري، لا سيما خلال المواسم.

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