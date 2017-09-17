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حل بسيط استخدمته الإمارات لأزمة زحام طلبة المدارس.. هل يطبق في مصر؟

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مصراوي Masrawy

حل بسيط استخدمته الإمارات لأزمة زحام طلبة المدارس.. هل يطبق في ؟

12:41 م الأحد 17 سبتمبر 2017

حل بسيط استخدمته الإمارات لأزمة زحام طلبة المدارس.. هل يطبق في مصر؟

حل بسيط لمشكلة الازدحام..بين مؤيد ومعارض

كتبت- ميرا ماهر:

لم يعد الزحام مرتبط بدولة ما أو مدينة بعينها، فأينما ذهبت تجد طوابير السيارات الكثيفة في الشوارع خلال فترات تعرف باسم "فترة الذروة"، والتي غالباً ما تكون خلال الصباح الباكر، حيث أنها فترة الذهاب للعمل والمدارس، كما تزدحم المدن أيضاً آخر النهار، وهي فترة العودة من المدارس والعمل.

ولذلك كان  مسؤولون في دولة الإمارات، والإدارة العامة للتربية والتعليم بمدينة الرياض في قرروا تطبيق نظام جديد لهذا العام للمساهمة في تقليل الازدحام خلال أوقات الذروة، وتفادياً لحوادث السيارات في تلك الفترة.

ذكرت صحيفة الرياض أنه تم تقديم دوام المدارس، ليكون من الساعة 6:30 صباحاً بدلاً من 6:45 دقيقة، وذلك لفصل مواعيد العمل عن مواعيد الذهاب للمدارس.

وجاءت آراء الأمهات بين مؤيِدة لهذا القرار ومعارضة له، حيث تجد بعضهن أنَ التعديل الجديد جيد خلال الدوام الصيفي في المدارس، إلا أن هناك بعض التخوف لديهن من فشل تطبيق هذه التجربة أثناء فترة الدوام الشتوي، لافتات إلى أن الأطفال سيصلون إلى مدارسهم في وقت مبكر جداً قبل أن شروق الشمس.

بينما رفضت معظم المدارس الخاصة في الشارقة مقترح تغيير مواعيد الدوام لتبدأ في 8:15 صباحاً بدلاً من 7:30، وذلك ضمن استطلاع لبحث حلول أزمة الازدحام أمام وحول المدارس الخاصة في الإمارة.

إذ اعتبرت المدارس أن تغيير موعد الدوام لن يحل المشكلة بشكل تام، ولن يخدم أولياء الأمور، مؤكدين أن نصف الساعة، الفرق في دوام مجموعة مدارس وأخرى، غير كافية لتخفيف حدة الازدحام، إضافةً إلى أن ذلك سيربك العملية التعليمية، ناقلين رفض أولياء أمور لتغيير الدوام نظراً إلى ارتباطهم بمواقيت عملهم. وذلك بحسب ما نقلت صحيفة " emaratalyoum".

 

 

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