أخبار عاجلة

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. عرض أزياء بطلاته "مبتوري الأطراف" في أسبوع لندن للموضة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. عرض أزياء بطلاته "مبتوري الأطراف" في أسبوع لندن للموضة

12:38 م الأحد 17 سبتمبر 2017

  • عرض 4 صورة

    08637ffe35.jpg

  • عرض 4 صورة

    eb52afb5f3.jpg

  • عرض 4 صورة

    ec33318f71.jpg

  • عرض 4 صورة

    169f8b9375.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. أبرز التصاميم لعام 2018 من أسبوع الموضة بنيويورك

الألبوم التالى

بالصور.. أبرز التصاميم لعام 2018 من أسبوع الموضة بنيويورك

 كتب - هشام عواض:

ظهر عارضوا الأزياء من مبتوري الأطراف في اليوم الأول من أسبوع الموضة في لندن، وهو ما لفت الإنتباه وإعجاب البعض.

وأطلت العارضة "فيكي بالش"، التي  فقدت ساقها اليمنى بعد حادث تحطم المروحية في أبراج ألتون في عام 2015، في عرض الأزياء في ثوب أخضر اللون، بحسب صحيفة "إندبيندنت" البريطانية.

وقدمت العرض  الفتاة، التي تبلغ 22 عامًا على ممشى العلامة البريطانية تيتوم جونز، مع زملائها الذين لديهم نفس المعاناة في لفتة جديدة تبناها المسؤولين عن اسبوع الموضة.

وعبرت "بالش"، عن سعادتها قائلة "لا أصدق إني شاركت في أسبوع الموضة مع تيتوم جونز، وأنا سعيدة للغاية".

ولم تكن "بالش" هي الفتاة الوحيدة مبتورة أحد أطرافها في العرض، بل ظهرت فتاة أخرى مع "تيتوم جونز"، وهي مبتورة اليد اليسرى لها.

وذكرت دار "تيتوم جونز"، أن هدفنا من خلال عرض "الجسد" The body، هو اكتشاف الجسد وتغيير مفهوم الكمال أو الكامل، وأن الأشخاص المبتورين الأطراف لا يقلوا شيء عن الآخرين.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها أشخاص مبتورين الأطراف في أسبوع الموضة في لندن، حيث ظهر العام الماضي العارض، جاك ايرز، الذي أصبح فيما بعد خلال هذا العام أول مبتور يفوز بلقب "سيد إنجلترا".

إعلان

إعلان

f547a47f63.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري