بالصور.. عرض أزياء بطلاته "مبتوري الأطراف" في أسبوع لندن للموضة

كتب - هشام عواض:

ظهر عارضوا الأزياء من مبتوري الأطراف في اليوم الأول من أسبوع الموضة في لندن، وهو ما لفت الإنتباه وإعجاب البعض.

وأطلت العارضة "فيكي بالش"، التي فقدت ساقها اليمنى بعد حادث تحطم المروحية في أبراج ألتون في عام 2015، في عرض الأزياء في ثوب أخضر اللون، بحسب صحيفة "إندبيندنت" البريطانية.

وقدمت العرض الفتاة، التي تبلغ 22 عامًا على ممشى العلامة البريطانية تيتوم جونز، مع زملائها الذين لديهم نفس المعاناة في لفتة جديدة تبناها المسؤولين عن اسبوع الموضة.

وعبرت "بالش"، عن سعادتها قائلة "لا أصدق إني شاركت في أسبوع الموضة مع تيتوم جونز، وأنا سعيدة للغاية".

ولم تكن "بالش" هي الفتاة الوحيدة مبتورة أحد أطرافها في العرض، بل ظهرت فتاة أخرى مع "تيتوم جونز"، وهي مبتورة اليد اليسرى لها.

وذكرت دار "تيتوم جونز"، أن هدفنا من خلال عرض "الجسد" The body، هو اكتشاف الجسد وتغيير مفهوم الكمال أو الكامل، وأن الأشخاص المبتورين الأطراف لا يقلوا شيء عن الآخرين.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها أشخاص مبتورين الأطراف في أسبوع الموضة في لندن، حيث ظهر العام الماضي العارض، جاك ايرز، الذي أصبح فيما بعد خلال هذا العام أول مبتور يفوز بلقب "سيد إنجلترا".