"قطب": إنجاز 75% من أعمال مشروع أنفاق قناة السويس

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

قال المهندس محسن قطب مدير مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية، إن حجم الأعمال بمشروع الأنفاق بقناة السويس تجاوزت 75% تقريبا، وأن نحو 3 آلاف مهندس وفني وعامل يواصلون عملهم على مدار الـ 24 ساعة يوميا ليتم افتتاح النفق في 30 يونيو 2018، موضحا أنه من المنتظر الانتهاء من أعمال الحفر في نهاية العام الجاري على أن يتم افتتاح النفق أمام حركة السيارات في 30 يونيو من العام المقبل .

وأشار قطب، إلى الانتهاء تماما من أعمال الحفر للنفقين أسفل المجرى الرئيسي لقناة السويس والمجرى الجديد متجاوزًا بذلك مرحلة في غاية الصعوبة، حسب وصفه.

وأكد مدير المشروع أن أعمال الحفر بالنفق الجنوبي بلغت 3.7 كيلو متر من إجمالي 4.8 كيلو متر طول النفق والذي يمر أسفل قناة السويس الأم والمجرى الجديد لقناة السويس فيما بلغ حجم التنفيذ في النفق الشمالي 3.2 كيلو متر من إجمالي 4.8 كيلو متر.

ونوه إلى أن معدل الحفر اليومي في الفترة الحالية وصل لنحو 30 مترا يوميا وهو معدل قياسي للعمل اليومي، مشيرا لارتفاعها بنحو 3000 متر مكعب يوميا لإتمام العمل بمعدلات سريعة.

وقال المهندس محمد يحيى المدير التنفيذي للنفق الشمالي، إن العمل بالمشروع حقق معدلات قياسية عالمية في معدلات الأداء والتشغيل بشهادة الخبراء الأوروبيين والشركات العالمية، فيما نجح فريق العمل في تجميع وتركيب ماكينة الحفر في 78 يوم محققا رقما قياسيا عن الأرقام العالمية والتي بلغت 120 يوما في تركيب وتجميع الماكينة.

وأكد يحيى أن معدلات العمل اليومية بلغت تركيب نحو 36 حلقة خرسانية يوميا وهو معدل قياسي بالمقاييس العالمية، مؤكدا الانتهاء من أعمال الحفر للنفقين مع نهاية العام الجاري.

وتابع: إن أعمال البيارات والصيانة والتهوية اشتملت على 4 بيارات صيانة تضم بيارتين غرب القناة القديمة وشرق قناة السويس الجديدة مصنع الحلقات الخرسانية علي مساحة 14 ألف و500 متر مربع بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 حلقة يوميا.

ولفت إلى أن فريق العمل نجح في أعمال الحفر بأماكن الخطورة أسفل المنطقة السكنية بحي الأسرة بمدينة الإسماعيلية وأسفل خط السكة الحديد وأسفل قناة السويس الأم والمجرى الجديد.