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بالصور.. نائب وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير عشوائيات شرق الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. نائب وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير عشوائيات شرق الإسكندرية

12:41 م الأحد 17 سبتمبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، يرافقه الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، جولة ميدانية بعزبتي "سكينة" و"حجازي"، لمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية والمرافق بها، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية بالإسكندرية.

واستمع نائب الوزير إلى مشاكل أهالي العزبتين ومستوى الخدمات المقدمة لهم من قبل حي شرق الإسكندرية، موجهًا المسئولين بتلبية احتياجات الأهالي والاهتمام بتحسين مستوى النظافة بالعزبتين من خلال زيادة عدد صناديق القمامة بهما.

وأكد المحافظ أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق العشوائية على مستوى الإسكندرية وتلبية احتياجات قاطنيها وتحسين مستوى المعيشة لديهم، موضحًا أن الهدف الأول هو رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وشعوره بتحسن الخدمات المقدمة له من قبل الدولة علي أرض الواقع.

وأضاف المحافظ أنه يجري حاليًا رصف الطرق والإنارة وتركيب شنايش للأمطار بعزبة سكينة القبلية بطول 5 كيلو متر، وعزبة سكينة البحرية بطول 15 كيلو متر، وعزبة حجازي بطول 3 كيلو متر، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية.

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