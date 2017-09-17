رئيس الهيئة الهندسية ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان أنفاق قناة السويس

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

عقد اللواء محمد فريد حجازي، أمين عام وزارة الدفاع، واللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا مغلقًا بمعسكر القرش، خلال جولتهم التفقدية لمواقع حفر أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية.

وتوجه الوزير وحجازي وطاهر، عقب جولتهم في أنفاق قناة السويس، للقاء الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس بمكتبه، عقب ذلك جولة تفقدية لاستعراض الموقف التنفيذي لخطة تطوير المحاور والطرق المرورية والتصور العام لاستعادة الشكل الجمالي والحضاري لشارع محمد علي وحدائق الملاحة.

وتتضمن جولة الكباري، مراجعة ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التشطيبات النهائية واللمسات الأخيرة التي يجري تنفيذها حاليًا ضمن خطة المحافظة، لتطوير المحاور والطرق المرورية ومداخل ومخارج الإسماعيلية، وما تم تنفيذه من مشروعات الكباري المعدنية التي جرى إنشاؤها على ترعة الإسماعيلية ضمن خطة التطوير.