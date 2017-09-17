أخبار عاجلة

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يفوز على رئيس جامعة حلوان واحد الطلاب في تنس الطاولة -صور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يفوز على رئيس جامعة حلوان واحد الطلاب في تنس الطاولة -صور

12:47 م الأحد 17 سبتمبر 2017

وزير التعليم العالي يفوز على رئيس جامعة حلوان واحد الطلاب في تنس الطاولة -صور

وزير التعليم العالي

كتبت: أسماء يحيى 

شارك وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، طلاب جامعة حلوان في لعب تنس الطاولة "بينج بونج" بالصالة المغطاة بالجامعة، اليوم الأحد.

وواجه الوزير، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وأحد الصحفيين وأحد الطلاب في اللعبة، وفاز عليهم.

وحضر عبد الغفار بروتوكول رفع الاعلام الذي قام به عدد من طلاب الكليات بالجامعة بحضور عدد من العمداء؛ ككلية الفنون الجميلة والتربية الموسيقية.

كما شارك وزير التعليم العالي في رفع علم جامعة حلوان بحضور رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات.

ويأتي ذلك ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها الوزير لافتتاح العام الدراسي الجديد بالجامعات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير التعليم العالي: تشكيل لجنة لتطوير المناهج الدراسية لتتناسب مع

    أخبار

  • بالصور- وزير التعليم العالي يشهد أداء تحية العلم في جامعة حلوان

    أخبار

  • وزير التعليم العالي يجتمع بمجلس عمداء جامعة حلوان بعد افتتاح العام

    أخبار

  • وزير التعليم العالي يفتتح العام الدراسي الجديد بجامعة حلوان

    أخبار

إعلان

c5ceaff7f5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري