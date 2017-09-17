وزير التعليم العالي يفوز على رئيس جامعة حلوان واحد الطلاب في تنس الطاولة -صور

كتبت: أسماء يحيى

شارك وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، طلاب جامعة حلوان في لعب تنس الطاولة "بينج بونج" بالصالة المغطاة بالجامعة، اليوم الأحد.

وواجه الوزير، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وأحد الصحفيين وأحد الطلاب في اللعبة، وفاز عليهم.

وحضر عبد الغفار بروتوكول رفع الاعلام الذي قام به عدد من طلاب الكليات بالجامعة بحضور عدد من العمداء؛ ككلية الفنون الجميلة والتربية الموسيقية.

كما شارك وزير التعليم العالي في رفع علم جامعة حلوان بحضور رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات.

ويأتي ذلك ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها الوزير لافتتاح العام الدراسي الجديد بالجامعات.