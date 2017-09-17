رئيس جامعة أسيوط يشارك الطلاب تحية العلم (صور)

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كتب- محمد ممدوح:

شارك الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، طلاب الجامعة مراسم أداء تحية العلم والسلام الجمهوري وطابور عرض، إيذانا ببدء العام الجامعي 2017 - 2018.

وذلك بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وكل عمداء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين بكليات الجامعة.

بدأ طابور العرض بحمل رئيس الجامعة العلم، الذي سلمه لأحد الطلاب لرفعه على الساري، ثم بدأوا في تحية العلم.

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وقال جعيص إن أداء الطلاب لتحية العلم تقليد رسمي جديد تم تفعيله هذا العام، مشددا على أهمية العمل على ترسيخ روح الانتماء والولاء وتنمية الروح الوطنية وحب الوطن لدى الطلاب.

وأشار إلى جاهزية الجامعة لانطلاق العام الجامعي، واتخاذ كل الإجراءات التي تكفل انتظام الدراسة منذ الأسبوع الأول، وتضمن سير العملية التعليمية في سهولة ويسر، مضيفا أن أبواب الجامعة فتحت أبوابها لاستقبال نحو 80 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات.