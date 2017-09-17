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محافظ الإسكندرية يوجه بتحسين مستوى الخدمات لعزبتي سكينة وحجاز

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محافظ الإسكندرية يوجه بتحسين مستوى الخدمات لعزبتي سكينة وحجاز محافظ الإسكندرية يوجه بتحسين مستوى الخدمات لعزبتي سكينة وحجاز

التحرير

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التقى الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات بأهالى عزبتي سكينة القبلية والبحرية وعزبة حجازي بنطاق حي شرق للاستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم، وأيضًا استفسر عن مستوى الخدمات المقدمة لهم من قبل الحي.

عشوائيات الإسكندرية

ووجّه "سلطان" المسئولين بتلبية احتياجات الأهالي على وجه السرعة، والاهتمام بتحسين مستوى النظافة بالعزبتين من خلال زيادة عدد صناديق القمامة بهما، ووضع صندوق قمامة على رأس كل شارع رئيسي. 

جاء ذلك على هامش قيام المحافظ يرافقه نائب وزير الإسكان بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير عزبتي سكينة القبلية والبحرية وعزبة حجازي بنطاق حي شرق، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية بالإسكندرية، ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة بها.

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تطوير عشوائيات الإسكندرية

وأكد المحافظ أن من أولى اهتماماته تطوير المناطق العشوائية على مستوى الإسكندرية وتلبية احتياجات قاطنيها وتحسين مستوى المعيشة لديهم، موضحًا أن الهدف الأول هو رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وشعوره بتحسن الخدمات المقدمة له من قبل الدولة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه يتم بجانب أعمال التطوير الاهتمام بمستوى النظافة بنطاق العزبتين.

جدير بالذكر، أنه يتم أعمال رصف الطرق والإنارة وتركيب شنايش للأمطار بعزبة سكينة القبلية بطول ٥ كم طولي، وعزبة سكينة البحرية بطول ١٥ كم، في الوقت الذي تم الانتهاء من رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية، وكذا تطوير عزبة حجازي بطول ٣ كم، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير عدد من الشوارع الجانبية.

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التحرير

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