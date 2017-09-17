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«مؤيدون» تعلن انضمام أحزاب جديدة لحملة دعم «السيسي» لولاية ثانية

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«مؤيدون» تعلن انضمام أحزاب جديدة لحملة دعم «السيسي» لولاية ثانية «مؤيدون» تعلن انضمام أحزاب جديدة لحملة دعم «السيسي» لولاية ثانية

التحرير

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أعلن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد ومؤسس حملة «مؤيدون»، انضمام حزب التحرير برئاسة الدكتور إبراهيم زهران، وحزب الأحرار برئاسة الدكتور محمود ياسر رمضان، وحركة تمرد برئاسة حسن شاهين مؤسس الحركة، والدكتور طارق شمالة نائب رئيس حزب الغد ورئيس نادى الروتارى إلى حملة «مؤيدون لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية ثانية».

وأشار مصطفى، فى تصريح له اليوم الأحد، إلى أنه تم عقد اجتماع لتنسيق الأدوار التى ستوزع على كل الأطراف المعنية للقيام بدورهم الأساسى داخل الحملة خلال الرحلة، كما تم تأسيس الأمانة العامة لمتحدى الإعاقة داخل حزب الغد، والتى تستهدف خلال الفترة المقبلة ضم 16 مليون عضو من أعضاء اتحادات متحدى الإعاقة إلى الحملة.

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وأوضح رئيس حزب الغد ومؤسس حملة «مؤيدون»، أن أعضاء الحملة سينظمون حملة يوم الثلاثاء المقبل إلى حى شبرا للقيام بتنظيف الشوارع ودهان الأرصفة والأسطح بالتنسيق مع المسئولين بحى شبرا، وسيكون شباب الحملة مرتدين تي شيرت مرسوما عليه صورة الرئيس السيسى ومطبوعا عليه اسم حملة «مؤيدون»، مشيرًا إلى أن أعضاء الحملة سينزلون كل أسبوع فى حى من الأحياء لتنظيف شوارعها فى إطار دعم الرئيس السيسى لولاية ثانية.

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التحرير

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