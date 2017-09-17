طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن سوء التهوية في مطار القاهرة

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وجهت الدكتورة شيرين فراج، عضوة مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل للدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بشأن ما أُثير عن رفض عدد من النواب الامتثال لإجراءات الحجر الصحى بمطار القاهرة أثناء عودتهم عقب أداء مناسك الحج، وذلك استنادا إلى حكم المادة 134 من الدستور.

وأوضحت "فراج"، فى طلبها أنها لم ترفض إجراءات الحجر الصحى بالمطار، ولكنها اعترضت على أسلوب المعاملة السيئة من جانب إدارة الحجر الصحى، وعدم تجهيزها مكانا صحيا آمنا لاستقبال المواطنين، يحافظ على صحتهم من عدم نقل العدوى وانتشارها، لافتة إلى أنه يتم استقبال القادمين من المطار في غرفة حجر صحى صغيرة سيئة التهوية تؤدى إلى نشر العدوى نتيجة الزحام والتدافع والهرج والمرج بين الموجودين بالغرفة من أجل ملء كارت بيانات لكل حاج عائد من المطار دون الحفاظ على صحته من نقل الأمراض، وذلك فى ظل التزاحم داخل تلك الغرفة بالمخالفة لتعليمات السلامة الخاصة للمركز الوطنى لحماية الأمراض.

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وتساءلت: هل دور وزارة الصحة منع انتشار الأمراض أم المساعدة على نشرها؟ ولماذا لم يتم توزيع هذا الكارت لملء هذه البيانات في الطائرة وتسليمه في صالة المطار أسوة بما يتم بالنسبة للجوازات وإنهاء إجراءاتها على الطائرة؟، وذلك منعًا للتزاحم وحجز المسافرين في غرفة مكدسة سيئة التهوية.

وطالبت عضوة مجلس النواب، وزارة الصحة بالتفتيش والمتابعة الدورية على أماكن استقبال الجمهور التابعة للوزارة بمختلف الجهات، والتأكد أنها صحية وآمنة، وعلى رأسها مكاتب الحجر الصحى وكذلك العيادات والمستشفيات التى يتزاحم المرضى ويترددون عليها حفاظا عليهم من انتشار العدوى في حالات التزاحم.