وزير الكهرباء يتوجه إلى فيينا لحضور مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان صادر عنها اليوم، إن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر توجه، صباح اليوم الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة النمساوية فيينا، وذلك للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ(61) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده غدًا الإثنين.

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وأفادت الوزارة أنه من المقرر أن يلقى الدكتور شاكر كلمة جمهورية مصر العربية أثناء مشاركته فى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها مصر لدعم الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.