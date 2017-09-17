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كوتينيو يخرج عن صمته.. ويؤكد رغبته في الانضمام إلى برشلونة

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كوتينيو يخرج عن صمته.. ويؤكد رغبته في الانضمام إلى برشلونة كوتينيو يخرج عن صمته.. ويؤكد رغبته في الانضمام إلى برشلونة

التحرير

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تحدث متوسط ميدان ليفربول فيليب كوتينيو عن فشل انضمامه إلى برشلونة في الميركاتو الماضي، مشيرًا إلى أنه أراد الرحيل بالفعل، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح كوتينيو أن ما حدث معه أنه تلقى فرصة في مكان آخر، وفي الحياة بشكل عام ينجذب المرء لبعض العروض ولا ينجذب لأخرى، وفي حالته كان مهتما للغاية هو وعائلته بالانضمام إلى برشلونة.

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وأضاف كوتينيو أنه شرف كبير له أن يتلقى عرضًا من ناد كبير مثل برشلونة، مشيرًا إلى أنه شرف كبير له أيضًا أن يوجد في ناد بحجم ليفربول.

وأكد كوتينيو أنه باق مع ليفربول الآن وسيسعى لتقديم أفضل ما لديه من أجل مساعدة الفريق على الظهور بشكل مميز هذا الموسم.

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التحرير

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