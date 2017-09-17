إكرامي لـ«التحرير»: ابني أخطأ لكنه حارس كبير

التحرير

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اعترف إكرامي الشحات، مدرب حراس المرمى بقطاع الشباب وحارس الأهلي ومنتخب مصر المعتزل، أن نجله شريف إكرامي يتحمل مسئولية هدف الترجي الثاني الذي سكن مرمى الأهلي، مؤكدًا أنه لا يوجد جدال في هذا الأمر.

وقال إكرامي في تصريحات لـ«التحرير»: «من المؤكد أن شريف أخطأ في التعامل مع الكرة التي استقبلها من الضربة الثابتة للترجي، لكن الأخطاء واردة في لعبة كرة القدم حتى لو كنت أفضل اللاعبين والحراس».

ورد إكرامي على ما يقال بأن نجله يلعب مجاملة له كأبناء عاملين، مشيرًا إلى أنه يتبنى منطقا وعقلا في توجيه النقد، لأن من يقولون هذا الكلام هم الذين اختاروا نجله منذ شهر كأفضل حارس مرمى في مصر بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه مع الأهلي بإسهامه في الحصول على ثنائية الدوري وكأس مصر بأداء نال إعجاب الجميع.

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وواصل إكرامي الشحات حديثه، مؤكدًا أن نجله حارس كبير وقادر على الصمود والتعافي وتجاوز كل هذه الأمور وحراسة عرين الأهلي في مباراة العودة برادس، وعن الهجوم الكبير عليه قال إكرامي إنهم لا يشغلون أنفسهم بما يقال عبر وسائل التواصل الاجتاماعي ولن تؤثر فيهم تلك الحملات التي يتعرضون لها منذ أمس، والأهم والأفضل للجميع هو مساندة الفريق من قبل لقاء العودة أمام الترجي بعد أسبوع من الآن.

واختتم إكرامي تصريحاته مؤكدًا أن الفرصة ما زالت قائمة أمام الأهلي لكي يتجاوز عقبة بطل تونس ويبلغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا إذا ابتعد الفريق عن الروح الانهزامية والاستسلام.