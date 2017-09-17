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مصدر قضائي: مجلس الدولة يعكف على إنهاء مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال أيام

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مصراوي Masrawy

مصدر قضائي: مجلس الدولة يعكف على إنهاء مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال أيام

12:38 م الأحد 17 سبتمبر 2017

مصدر قضائي: مجلس الدولة يعكف على إنهاء مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال أيام

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة، أن قسم التشريع يعكف على الانتهاء من مناقشة ومراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره.

أضاف المصدر في تصريح لمصراوي، اليوم الأحد، أن الفترة الماضية شهدت تواصلا مع مسئولي وزارة الاستثمار للوقوف على آخر مستجدات مناقشة اللائحة، لسرعة الانتهاء من مراجعتها وعرضها على رئيس المجلس قبل إرسالها لرئاسة الوزراء.

وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أكدت أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتم إحالتها إلى مجلس الدولة، مضيفة أن اللائحة الجديدة ستكون داعمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتركز على تسهيل الخدمات للمستثمرين، وستعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار.

أشارت إلى أنه تم التوافق بين جميع الوزارات والهيئات على اللائحة، وستشهد الفترة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات، وذكرت أن مجلس الوزراء وافق على غالبية قرارات لجان فض منازعات الاستثمار.

أوضحت أن قانون الاستثمار من أهم القوانين والإصلاحات التشريعية، مشيرة إلى أنه سيتم توفير فرص عمل وتحسين وجذب الاستثمار، وتحسين معيشة المواطن المصري، وهذا هو الهدف الرئيسي من القانون.

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مصراوي Masrawy

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