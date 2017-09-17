إحالة محاميين للتأديب في قضية "مقتل ميادة أشرف"

كتب- أحمد أبو النجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، مُحاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل ميادة أشرف"، لجلسة الغد الإثنين.

وجاء قرار التأجيل لتعذر انعقاد الجلسة، بسبب تغيب عدد من محاميين الدفاع.

وأثبتت المحكمة عدم حضور دفاع المتهمين، إسلام ممدوح، ومحمد حسني، ومحمود نور الزهور، وأحمد موجي، وشوقي السيد، ونبه على الشهود بالحضور، وللقرارات السابقة.

وأمرت المحكمة بإحالة المحاميين وائل علي البنا، ومحمد أحمد عطية، إلى مجلس تأديب المحاميين بمحكمة استئناف القاهرة، لإخلاله بسلوكه المهني الذي يفرضه قانون المحاماة للدفاع عن موكله، وعدم حضوره جلسة اليوم، دون عذر مقبول ودون أن يُعين من يقوم مقامه.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي