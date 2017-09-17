أخبار عاجلة

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"مصر للطيران": انتهاء رحلات الحجاج الأسبوع القادم.. ووصول 3690 حاجًا اليوم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

" للطيران": انتهاء رحلات الحجاج الأسبوع القادم.. ووصول 3690 حاجًا اليوم

12:29 م الأحد 17 سبتمبر 2017

ارشيفية - الحجاج

كتب- طه عبيد:

تصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد ، 15 رحلة جوية بواقع 7 رحلات من مطار جدة لنقل 1431 حاجا، و9 رحلات من المدينة المنورة لنقل 2262 حاجا، بإجمالي 3690 حاجا علي الجسر الجوي الذي تنظمه الشركة الوطنية مصر للطيران، لعودة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن رحلات تفويج الحجاج من الأراضي المقدسة، تشهد انخفاضًا تدريجيا في عدد الرحلات تزامنا مع إقتراب نهاية الموسم، تختتم الشركة الوطنية مصر للطيران جسرها الجوي الاسبوع القادم.

وأضافت المصدر أن الشركة تمكنت حتى الآن من نقل حوالي 60 الف حاج علي أكثر من 250 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • يغادر إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

    أخبار

  • ضبط 39 هاربًا من تنفيذ أحكام في حملة أمنيّة بمطار القاهرة

    أخبار

  • فتح الصالة الرئاسية استعدادًا لمغادرة السيسي إلى نيويورك

    أخبار

  • الآثار: ضبط 3 غدارات تعود للعصر العثماني أثناء تهريبها إلى اسطنبول

    أخبار

إعلان

b7d7ef6f1e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد