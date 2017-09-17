"مصر للطيران": انتهاء رحلات الحجاج الأسبوع القادم.. ووصول 3690 حاجًا اليوم

كتب- طه عبيد:

تصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد ، 15 رحلة جوية بواقع 7 رحلات من مطار جدة لنقل 1431 حاجا، و9 رحلات من المدينة المنورة لنقل 2262 حاجا، بإجمالي 3690 حاجا علي الجسر الجوي الذي تنظمه الشركة الوطنية مصر للطيران، لعودة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن رحلات تفويج الحجاج من الأراضي المقدسة، تشهد انخفاضًا تدريجيا في عدد الرحلات تزامنا مع إقتراب نهاية الموسم، تختتم الشركة الوطنية مصر للطيران جسرها الجوي الاسبوع القادم.

وأضافت المصدر أن الشركة تمكنت حتى الآن من نقل حوالي 60 الف حاج علي أكثر من 250 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة.