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البيئة تحتفل باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون الثلاثاء

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مصراوي Masrawy

البيئة تحتفل باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون الثلاثاء

12:25 م الأحد 17 سبتمبر 2017

البيئة تحتفل باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون الثلاثاء

الاوزوزن

كتبت- مادي غيث:

تنظم وحدة الأوزون بوزارة البيئة، بعد غد الثلاثاء، احتفالية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2017، والذي يتزامن مع مرور 30 عامًا على توقيع بروتوكول "مونتريال".

ومن المقرر أن تتضمن الاحتفالية، إعلان أسماء الفائزين بمسابقة رسم شعار الاحتفالية، وتوزيع الجوائز عليهم بحضور محمد شهاب عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة.

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