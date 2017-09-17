البيئة تحتفل باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون الثلاثاء

كتبت- مادي غيث:

تنظم وحدة الأوزون بوزارة البيئة، بعد غد الثلاثاء، احتفالية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2017، والذي يتزامن مع مرور 30 عامًا على توقيع بروتوكول "مونتريال".

ومن المقرر أن تتضمن الاحتفالية، إعلان أسماء الفائزين بمسابقة رسم شعار الاحتفالية، وتوزيع الجوائز عليهم بحضور محمد شهاب عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة.