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جامعة الأزهر: لا توجد أي زيادة في المصروفات الجامعية

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مصراوي Masrawy

جامعة الأزهر: لا توجد أي زيادة في المصروفات الجامعية

12:22 م الأحد 17 سبتمبر 2017

جامعة الأزهر: لا توجد أي زيادة في المصروفات الجامعية

جامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه لا توجد أي زيادة في المصروفات الدراسية بكليات القاهرة والأقاليم خلال العام الجامعي الجديد.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، يوم السبت المقبل.

وأضاف أبوهاشم، في تصريح لمصراوي اليوم الأحد، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شدد على ضرورة التخفيف على أولياء الأمور والطلاب، سواء فيا يخص مصروفات المدن الجامعية أو رسوم الكليات، مع توفير أجواء هادئة لهم طوال العام الدراسي.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن الكليات أنهت استعداداتها للعام الدراسي الجديد، وتم التنبيه على عمداء الكليات بتذليل أي عقبات تواجه الطلاب.

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