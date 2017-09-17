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وقفة للعاملين بأوقاف الجيزة أمام "الوزراء" للمطالبة بتقنين أوضاعهم- صور

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مصراوي Masrawy

وقفة للعاملين بأوقاف الجيزة أمام "الوزراء" للمطالبة بتقنين أوضاعهم- صور

12:16 م الأحد 17 سبتمبر 2017

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كتب- محمود مصطفى:

نظم عدد من العاملين بمديرية أوقاف الجيزة، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بتقنين أوضاعهم.

وقال العمال، في تصريحات لمصراوي، إن عددهم 600 شخصًا، و تم تعيينهم بالقرارين 135 و64 لعام 2010، ويعانون من عدم حصولهم على مستحقاتهم الوظيفية المتمثلة فى إدراجهم بالتأمين الصحي والاجتماعي بالدولة، وحصولهم على الحد الأدني للأجور، لعدم اعتراف الوزارة بهم، واعتبارهم عمالة وهمية عينت بقرارات غير صحيحة.

وأوضح العمال، أن مديرية أوقاف الجيزة منعهم من التوقيع في دفتر الحضور والانصراف، بحجة أنهم غير تابعين لها، على الرغم من تقاضيهم مرتباتهم خلال خمس سنوات من المديرية.

وطالب العاملين، مجلس الوزراء بمخاطبة وزارة الأوقاف، لتعيينهم والحصول على مستحقاتهم، حرصا على مستقبل أسرهم.​

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