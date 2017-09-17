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المنيا تستضيف مؤتمر "المرأة صانعة السلام.. معاً ضد التطرف والإرهاب"

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مصراوي Masrawy

المنيا تستضيف مؤتمر "المرأة صانعة السلام.. معاً ضد التطرف والإرهاب"

12:24 م الأحد 17 سبتمبر 2017

مؤتمر المرأة - أرشيفية

المنيا- ريمون الراوي:

ينظم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، الأربعاء المقبل، مؤتمرًا تحت عنوان "المرأة صانعة السلام.. معاً ضد التطرف والإرهاب"، وذلك بمقر المجلس القومي للمرأة بأبوفليو.

وقالت الدكتورة نجاح التلاوي رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إن أهداف المؤتمر تتبلور في الخروج بمخرجات من كل محافظة كإسهام فكري تقدمه محافظات الجمهورية حول ترسيخ دور المرأة في تكريس ثقافة السلام ومحاربة التطرف والقضاء على الإرهاب وترسيخ دور المرأة المصرية في معالجة الآثار الناجمة عن الأحداث الإرهابية بالإضافة إلى إثارة روح الإخاء بين أبناء الوطن ونبذ خطابات الكراهية ورفض الآخر، كما يناقش المؤتمر دور المرأة في مكافحة الإرهاب.

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